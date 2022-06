Warener Volksbad wegen Munitionsfund vorübergehend geräumt

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug "Polizei".

Waren. Mutmaßlich aus dem Zweiten Weltkrieg stammende Munition hat Gästen des Warener Volksbads am Sonntag vorübergehend den Badespaß verdorben. Ein Besucher habe am frühen Vormittag etwa 15 Meter vom Ufer entfernt im Nichtschwimmerbereich in etwa einem Meter Tiefe einen bombenähnlichen Gegenstand entdeckt, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei das Bad geräumt worden, bis der Munitionsbergungsdienst M-V gegen 11.15 Uhr den 1,15 Meter langen rohrähnlichen Gegenstand mit einem Durchmesser von 18,5 Zentimetern geborgen hatte. Verletzt wurde niemand.

dpa-infocom, dpa:220612-99-636917/2

