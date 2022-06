300.000 Euro Sachschaden bei Brand eines Einfamilienhauses

Schlagsdorf. Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Schlagsdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Samstag Sachschaden in Höhe von rund 300.000 Euro entstanden. Die darin lebende vierköpfige Familie konnte das Gebäude unverletzt verlassen, erlitt aber einen Schock, wie die Polizei mitteilte. Auch der Familienhund habe sich retten können.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war am Vormittag der Doppelcarport aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Anschließend sei das Feuer auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergesprungen. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude habe die Feuerwehr verhindern können.

Das Einfamilienhaus ist wegen des Feuers und der Folgen des Löschwassers unbewohnbar. Die Staatsanwaltschaft Schwerin habe den Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet.

