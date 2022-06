Auto angezündet: Tatverdächtiger festgenommen

Greifswald. Nach dem Brand eines Autos in Greifswald hat die Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Zeugen hätten den 20-Jährigen in der Nacht zum Freitag bei der Tat beobachtet und die Beamten alarmiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Aufgrund der Beschreibung der Zeugen konnte der Tatverdächtige in der Nähe des Brandortes gestellt werden. Er trug den Angaben zufolge eine Flasche mit brennbarer Flüssigkeit und ein Feuerzeug bei sich. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die Polizei ermittelt gegen den Mann.

