Zensus 2022: In MV fehlt noch ein Fünftel der Interviewer

Schwerin. Für Deutschlands größte statistische Erhebung, den bereits seit Mitte Mai laufenden Zensus 2022, fehlt in Mecklenburg-Vorpommern noch immer ein Fünftel der benötigten Befrager. Für die Interviews in gut 74.000 Haushalten des Landes würden 2000 ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte bis August benötigt, teilte das Statistische Amt des Landes am Freitag in Schwerin mit. Man habe aber erst 1600. Sie seien bereits seit dem 15. Mai für die Befragungen unterwegs.

Vor allem im ländlichen Raum würden noch Freiwillige gesucht. "Uns fehlen hauptsächlich noch Interviewer im Raum Demmin, Neustrelitz, Waren, Anklam, Pasewalk, Wolgast und Güstrow", sagte Innenminister Christian Pegel (SPD). Ihre Termine bei den zu Befragenden könnten sie sich weitgehend selbstständig einteilen und organisieren. Die Interviewer erhielten eine Aufwandsentschädigung von bis zu 1500 Euro.

Der Zensus - früher Volkszählung - erhebt eine Vielzahl von Daten von den Menschen, auf denen später Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen. Mit dem Zensus 2022 wird den Angaben zufolge elf Jahre nach dem vorhergehenden ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Stichprobenartig werden dazu Menschen befragt.

