Schweriner Volleyballerinnen starten erneut im Europacup

Schwerin. Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin spielen auch in der kommenden Saison auf der europäischen Ebene. Wie der Bundesligist aus Mecklenburg-Vorpommern am Freitag mitteilte, tritt die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski erneut im CEV-Cup an. In der vergangenen Saison waren die Schwerinerinnen auch wegen zahlreicher Corona-Fälle im Viertelfinale am Liga-Rivalen MTV Allianz Stuttgart gescheitert. In der Liga war der SSC im Halbfinale ebenfalls gegen die Schwäbinnen ausgeschieden.

Die Auslosung der ersten CEV-Cup-Runde findet am 28. Juni in Luxemburg statt. Die Hinspiele des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs nach der Champions League sind dann für den 22. November terminiert.

