Rollstuhlfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Malchin. Ein Rollstuhlfahrer ist beim Überqueren einer Straße in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Donnerstag von einem Lastwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 85-Jährige, der mit einem elektrischen Rollstuhl unterwegs war, habe den Lastwagen offenbar übersehen, teilte die Polizei mit. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Rostock geflogen worden. Zur Ermittlung der Unfallursache sei auch ein Gutachter der Dekra hinzugezogen worden.

© dpa-infocom, dpa:220609-99-606700/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern