Backhaus: Diskussion um Buga in Rostock nicht zu Ende

Rostock. Nach der Absage der Bundesgartenschau in Rostock für das Jahr 2025 sieht Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) die Hansestadt weiter in der Pflicht. "Die Diskussion ist noch nicht zu Ende", sagte er am Mittwoch in Schwerin.

Am Tag zuvor hatte der Buga-Aufsichtsrat der Stadt bekannt gegeben, dass es nicht möglich sei, das sogenannte Rostocker Oval entlang der Warnow bis 2025 als alleinige, eintrittspflichtige Veranstaltungsfläche für die Buga herzurichten. Dies gelte insbesondere für die Warnowbrücke, die nicht pünktlich bis April 2025 fertig werden kann.

Es sei gut, dass der Aufsichtsrat nun Fakten geschaffen habe, sagte Backhaus. Damit gebe es in einem Punkt Klarheit. "Doch die Hängepartie ist noch nicht beendet." Da die Planungen offenbar weitergehen sollen, muss die Stadt erklären, was sie konkret vorhat. Die Landesregierung habe dafür zunächst bis zum 10. Juni Zeit gegeben.

