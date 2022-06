Mann zertrümmert Automaten in Spielhalle und flieht

Schwerin. Ein Mann hat in Schwerin mehrere Automaten in einer Spielhalle demoliert und Mitarbeiter bedroht. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend im Stadtteil Görries. Der Unbekannte, der danach geflüchtet sei, war den Angestellten bereits aufgefallen, weil er vor dem Vorfall schon häufiger vor Ort war und versucht habe, Automaten zu manipulieren.

Deshalb habe man ihm am Dienstagabend der Halle verwiesen. Aber der Mann sei plötzlich zurückgekommen und habe mit einem Werkzeug auf diese Automaten eingeschlagen und sie stark beschädigt. Der Schaden wurde auf 27.000 Euro geschätzt. Die Suche nach dem Mann dauere an. Ob er eine größere Summe verspielt hat, sei nicht bekannt.

