Hinweisschild vor dem Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg.

Gesundheit Neue Therapien gegen Blindheit in größter Seenplatte-Klinik

Neubrandenburg. Das größte Krankenhaus an der Mecklenburgischen Seenplatte - das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg - startet nach langer coronabedingter Pause wieder die Gesundheitsforen. Zunächst sollen am 13. Juni neue Therapie- und Behandlungsformen gegen Blindheit im Alter vorgestellt werden, wie eine Sprecherin des Klinikums am Mittwoch sagte.

Thema sei die trockene altersabhängige Makuladegeneration (AMD), ein schleichender, aber unaufhaltsamer Prozess, der zu extrem schlechtem Sehen im Alter führt. Makula bezeichnet das Zentrum des schärfsten Sehens in der Netzhaut. Die Degeneration führte bisher zur Blindheit. Nach jahrzehntelanger Forschung zeigten sich nun neue Behandlungsformen, die diesen Prozess aufhalten können, erklärte die Sprecherin. Das Forum wird vom Chefarzt der Klinik für Augenheilkunde, Christian Karl Brinkmann, geleitet.

Das Krankenhaus ist mit rund 1000 Betten in Häusern in Neubrandenburg, Malchin und Altentreptow sowie 2600 Mitarbeitern eine der größten Kliniken im Nordosten. Im Jahr werden im Schnitt rund 40 000 Patienten versorgt, viele in der Augenheilkunde, die Fachleute zu den führenden Augenkliniken im Nordosten rechnen.

© dpa-infocom, dpa:220608-99-585675/4

