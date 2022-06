Buga-Ausschuss: Bundesgartenschau 2026 weiter möglich

Am Rostocker Stadthafen soll eine Brücke über die Warnow entstehen. Sie sollte ursprünglich das Herzstück der Buga bilden.

Rostock. Die Vorsitzende des Rostocker Buga-Ausschusses, Jana Blaschka, hat sich vor der Sitzung des Gremiums am Mittwochabend erneut für eine Verlegung des Bundesgartenschau ins Jahr 2026 ausgesprochen. Dies sei auch nach der Sitzung des Buga-Aufsichtsrats am Dienstag noch möglich, sagte Blaschka am Mittwoch der dpa. Sie gehe auch davon aus, dass zur Frage der Auszahlung von Fördermitteln von Land und Bund zu einem späteren Zeitpunkt eine Lösung gefunden werden könne.

Nach der Sitzung des Buga-Aufsichtsrats am Dienstag war bekannt geworden, dass die Bundesgartenschau mit ihren inzwischen nur noch vier Großprojekten im Jahr 2025 nicht mehr möglich ist. Insbesondere die Warnowbrücke, das Herzstück der Buga, könne nicht pünktlich fertig gestellt werden.

© dpa-infocom, dpa:220608-99-585462/6

