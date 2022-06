Regnerisches Wetter in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich in den kommenden Tagen auf regnerisches Wetter einstellen. Ein Tiefausläufer bringt zum Mittwochabend hin Regen in den Norden, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen sagte. Am Mittwoch ist es demnach zunächst noch trocken, bevor ab dem Nachmittag und Abend einzelne Schauer oder kurze Gewitter erwartet werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 bis 24 Grad, an der See bei etwa 20 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kann es schauerartig regnen. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 13 Grad. Auch am Donnerstag regnet es immer wieder bei Höchstwerten von 19 bis 22 Grad.

