Landeskongress berät über Ideen für attraktivere Innenstädte

Fußgänger gehen durch die Stadt an geöffneten Läden vorbei.

Neubrandenburg. Wie bringt man wieder mehr Leute, Leben und Kultur in die Innenstädte im Nordosten? Mit dieser Frage beschäftigen sich Vertreter von Handel, Firmen, Städtebau und Kommunen beim diesjährigen Landeskongress "Innenstadtentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern - Herausforderungen und Chancen" in Neubrandenburg. Von der Schweriner Landesregierung wollen Innen- und Bauminister Christian Pegel und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (beide SPD) dazu Stellung nehmen, wie Land und Bund entsprechende Ideen für attraktivere Zentren unterstützen können.

Seit Jahren beklagen Städte immer mehr Leerstand in ihren Innenstädten. Gründe dafür waren zunächst Einkaufszentren auf der grünen Wiese, inzwischen werden vor allem der Internet- und Versandhandel genannt. Corona habe diesen Trend noch verschärft, heißt es. Beim Kongress sollen auch gelungene Beispiele für eine Wiederbelebung von Innenstädten vorgestellt werden. Beispiele für solche Maßnahmen sind kostenloses Internet, Gutscheinsysteme und City-Manager.

