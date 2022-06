Tote Frau gefunden: Vermutlich vermisste 60-Jährige

Waren. In Waren (Müritz) hat die Polizei eine tote Frau gefunden. Vermutlich handele es sich dabei um eine seit Mitte Mai vermisste 60-Jährige, die aus einem Krankenhaus verschwunden war, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Obduktion ist allerdings noch nicht vollständig abgeschlossen, so dass die Todesursache der Frau noch unklar ist. Seit dem 15. Mai hatte die Polizei in der Müritz-Region im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte nach der Frau gesucht.

© dpa-infocom, dpa:220606-99-561818/2

