Hund aus überhitztem Auto gerettet

Sternberg. Polizisten haben am Sonntag bei Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Hund aus einem völlig überhitzten parkenden Auto gerettet. Die Beamten wurden von besorgten Augenzeugen alarmiert, die in Brüel auf einem Parkplatz einen in der prallen Sonne stehenden Pkw bemerkten, in dem sich ein sehr stark hechelnder Hund befand, wie die Polizei mitteilte. Als die Polizisten die Seitenscheibe des Pkw einschlugen, entwich den Angaben zufolge "eine saunagleiche Hitze" aus dem Fahrzeug.

Eine Polizistin sei in das Fahrzeug geklettert, um den bereits kraftlosen Hund zu retten. Die Hundehalter, die später eintrafen, erwarte jetzt ein Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zudem müssen sie die Kosten für den Einsatz der Polizei tragen.

© dpa-infocom, dpa:220605-99-556224/2

