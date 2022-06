Google und Apple fotografieren Straßen für Kartendienste

Schwerin. Laut dem Landesdatenschutzbeauftragten in Mecklenburg-Vorpommern sind die IT-Konzerne Apple und Google bis Ende Juni wieder mit Kameraautos auf den Straßen unterwegs. Ziel sei die "Aktualisierung und Neuaufzeichnung von Straßenansichten und Gebäudefronten" für ihre Kartendienste, teilte der Datenschutzbeauftragte Heinz Müller am Freitag in Schwerin mit.

Müller will die Bürgerinnen und Bürger in diesem Zusammenhang auf ihre Widerspruchsrechte aufmerksam machen: "Wer also nicht möchte, dass die eigene Hausfassade, der Vorgarten oder davor geparkte Autos für jedermann weltweit einsehbar sind, sollte von seinem Widerspruchsrecht aktiv Gebrauch machen."

Wie es weiter heißt, habe jeder auf Basis der Datenschutz-Grundversorgung das Recht, über die Verwendung der Aufnahmen zu entscheiden. Das ist den Angaben zufolge unabhängig davon, ob es um bereits verwendete oder neue Aufnahmen geht, ein Widerspruch sei jederzeit möglich. Unterstützung hierfür gebe es auch auf der Webseite des Datenschutzbeauftragten.

