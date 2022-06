Auto kracht gegen Polizeiauto: Frau und Kind verletzt

Stralsund. Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei sind in Stralsund eine Autofahrerin und ihr zwei Jahre alter Sohn verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, stießen die Wagen am Donnerstagmorgen an einer Kreuzung im Stadtteil Grünhufe zusammen. Der Polizeiwagen sei mit Blaulicht und Martinshorn bei einer Einsatzfahrt gewesen und von rechts gekommen. Die 33-jährige Frau und das Kind kamen in eine Klinik. Die Polizisten blieben unverletzt. Der Schaden wurde auf rund 18.000 Euro geschätzt. Es kam zu längeren Staus im Berufsverkehr.

