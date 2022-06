Rockstar Stewart Copeland spielt mit Staatskapelle-Musikern

Stewart Copeland (l) und Ricky Kej posieren bei den 64th Annual Grammy Awards in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas.

Schwerin. Weltklasse-Schlagzeuger Stewart Copeland (69) kommt nach Schwerin und präsentiert gemeinsam mit Musikern der Mecklenburgischen Staatskapelle sein Programm "Police Deranged for Orchestra". Die Europa-Premiere am 15. und 16. Juli bildet den Abschluss der diesjährigen Schlossfestspiele des Staatstheaters, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte.

Copeland blickt auf eine Ausnahme-Karriere zurück, die seit Jahrzehnten andauert. Er war Mitgründer und Schlagzeuger der Rockband The Police, komponiert aber auch für Oper, Ballett und Orchester. Im April erhielt er gemeinsam mit Ricky Kej einen Grammy für das beste New-Age-Album "Divine Tides".

Bei seinem Crossover-Programm "Police Deranged for Orchestra", das Copeland bereits mit diversen internationalen Orchestern aufführte, sind vor allem Hits von The Police zu hören. Songs wie "Roxanne", "Don't Stand So Close To Me" oder "Message in a Bottle" werden dabei von drei Sängerinnen gesungen. Auch Copelands eigene Musik ist zu hören. Er spielt in den Konzerten selbst Schlagzeug und moderiert.

