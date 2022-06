Gas-Explosion: Mann wegen Totschlags an Ehefrau vor Gericht

Priborn/Neubrandenburg. Sechs Monate nach dem Fund einer toten Frau in Priborn (Mecklenburgische Seenplatte) muss sich deren Ehemann vor Gericht verantworten. Wie das Landgericht Neubrandenburg am Mittwoch mitteilte, wird dem 65-Jährigen Totschlag vorgeworfen. Der Prozess soll am 14. Juni beginnen, ein Urteil wird am 9. August erwartet.

Der Beschuldigte soll die Frau laut Anklage am 6. Dezember im Schlafzimmer des gemeinsamen Hauses erstickt haben. Danach habe er mit einer Gasflasche und einer Kerze eine Gasexplosion im Schlafzimmer ausgelöst. Das Motiv blieb bisher unklar.

Der 65-Jährige erlitt schwere Verbrennungen. Die Retter fanden den Schwerverletzten und die Tote, so dass kurz nach dem Vorfall bereits gegen den Mann ermittelt wurde. Der Beschuldigte überlebte und kam in U-Haft. Durch die Explosion war unter anderem ein Fenster am Haus herausgerissen worden, zu einem offenen Brand war es aber nicht gekommen. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage geplant.

© dpa-infocom, dpa:220601-99-509022/2

