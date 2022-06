Autofahrer fährt gegen Baum und stirbt

Tützpatz. Bei einem Unfall in Tützpatz (Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, kam der 39-jährige Mann nach ersten Erkenntnissen am Mittwochmorgen von der Landesstraße 27 ab und fuhr mit dem Wagen gegen einen Baum. Dabei wurde der er tödlich verletzt. Die genaue Unfallursache sei noch unklar. Weitere Fahrzeuge sollen nicht an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Die Straße nach Altentreptow, die wegen etlicher Kurven und vieler Bäume als Unfallschwerpunkt gilt, war mehrere Stunden zur Bergung gesperrt.

