Nach Drohung an Schule: Keine Vorkommnisse bei Kontrollen

Neustrelitz. Nach einer Drohung an einer Schule in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) hat es bei den Polizeikontrollen keine Vorkommnisse gegeben. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, seien die morgendlichen Durchsuchungen und Einlasskontrollen in ruhiger Atmosphäre über die Bühne gegangen. Bis auf einige Eltern, die ihre Kinder abgemeldet hatten, sei das Gros der Schüler zur Schule gekommen.

Ein Unbekannter hatte auf einer Schultoilette angeschrieben, dass am Mittwoch mehrere Lehrer und Schüler attackiert und verletzt werden sollen. Im gleichen Satz sei auch eine Geldforderung gestellt worden, sagte die Sprecherin. Die Schulleiterin hatte die Schmiererei entdeckt und der Polizei am Dienstag gemeldet, die Ermittlungen aufnahm. Um die Gerüchteverbreitung über soziale Medien zu beruhigen, hatte sich die Polizei für eine Veröffentlichung entschieden.

Wer für den Schriftzug verantwortlich ist, sei noch unklar, hieß es. An der Schule lernen rund 360 Schüler in den Klassenstufen fünf bis zehn.

