Experten stellen Gutachten zu Universitätsmedizinen vor

Schwerin. Eine Expertengruppe um den Vorstandsvorsitzenden der Berliner Charité, Heyo Kroemer, stellt am Mittwoch (10.00 Uhr) in Schwerin ein Gutachten zu den Universitätsmedizinen Greifswald und Rostock vor. Die Kommission war vor zwei Jahren eingesetzt worden. Die beiden Universitätsmedizinen sind wegen teils erheblicher Defizite, Personalquerelen und drohender Engpässe in der medizinischen Versorgung in den vergangenen Jahren immer wieder in die Schlagzeilen geraten.

Es gibt dazu seit März auch einen Untersuchungsausschuss im Landtag. Dieser soll klären, ob die Landesregierung die Unimedizinen adäquat ausgestattet hat und ob sie ihren Kontrollpflichten nachgekommen ist. Im vergangenen Jahr etwa hatten sich Ärzte des Klinikums in Rostock mit einem Brief an die Landesregierung gewandt, in dem sie auf Versorgungsprobleme in der Kinderklinik aufmerksam machten und Sparmaßnahmen kritisierten. Die beiden Unikliniken erbringen nach Angaben von Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) ein Viertel der medizinischen Leistungen im Nordosten.

Anlässlich der Einsetzung des Untersuchungsausschusses hatte Ministerin Martin betont, dass die Landesregierung zu den Unikliniken stehe und mit ihnen einen Zukunftspakt schließen wolle. Sie machte zugleich darauf aufmerksam, dass die Finanzprobleme der Kliniken vor allem auch im vom Bund geregelten Vergütungssystem für medizinische Leistungen, den DRG-Fallpauschalen, begründet lägen.

Um die Probleme zu beheben und die beiden Unimedizinen zu konsolidieren, war 2019 der frühere Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) an die Spitze des Aufsichtsrates gesetzt worden. Im März 2022 wurde er überraschend abgelöst. Sein Nachfolger ist der ehemalige Präsident des Landesrechnungshofes, Tilmann Schweisfurth.

