Toter nach Garagenbrand gefunden: Identität unklar

Barth. Bei einem Garagenbrand in Barth (Vorpommern-Rügen) haben Feuerwehrleute einen Toten entdeckt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, war der Brand am Morgen in der Garage ausgebrochen, die zu einem größeren Garagenkomplex im Süden der Stadt gehört. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor sich der Brand auf weitere Garagen ausdehnte. Danach wurde dort der Leichnam eines Mannes entdeckt. Dieser konnte wegen der Verbrennungen bisher nicht identifiziert werden. Ein Auto war nicht untergestellt. Die Ursache für das Feuer sei noch unklar. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:220531-99-496043/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern