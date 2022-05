Vom Handy abgelenkt: 18-Jährige läuft vor Bahn

Schwerin. Ein schlechtes Vorbild für Kinder hat eine 18-jährige Frau in Schwerin abgegeben - und ist dabei von einer Straßenbahn verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, stieg die junge Frau am Montag unweit vom Bahnhof aus einem Bus. Mit Kopfhörern im Ohr und intensiv mit dem Handy beschäftigt ging sie hinter dem Bus über die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Straßenbahnfahrer sei dort zwar langsam gefahren, habe die Frau aber trotz Bremsung frontal erfasst und am Kopf verletzt. Die 18-Jährige aus dem Kreis Nordwestmecklenburg kam ins Krankenhaus, soll aber nicht schwer verletzt sein. Bei ihr seien 0,44 Promille Atemalkohol gemessen worden. Weitere Passagiere wurden nicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:220531-99-493649/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern