Mecklenburg-Vorpommern: Bekanntgabe der Arbeitsmarktzahlen

Schwerin. Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit gibt heute (10.00 Uhr) die aktuellen Arbeitsmarktzahlen für Mecklenburg-Vorpommern bekannt. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Erwerbslosen im Mai weiter gesunken ist - sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch im Vergleich zum Mai 2021. Als Gründe gelten die Frühjahrsbelebung und der anziehende Tourismus.

Ende April hatte die Regionaldirektion 56.900 Arbeitslose im Nordosten gemeldet, was einer Quote von 6,9 Prozent entsprach. Im Vergleich zum April 2021 war die Zahl der Erwerbslosen um 10.900 und im Vergleich zum Vormonat März um 3300 gesunken. Der Arbeitsmarkt zeigte sich sogar in besserer Verfassung als vor der Corona-Pandemie: Im April 2019 hatte die Erwerbslosenquote 7,1 Prozent betragen.

© dpa-infocom, dpa:220530-99-485259/2

