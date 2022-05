Tribsees: Erneute Komplettsperrung der A20 am Dienstag

Tribsees. Die Autobahn 20 muss am Dienstag und gut eine Woche später am 9. Juni erneut gesperrt werden. Der Grund: Arbeiten im Bereich der Großbaustelle bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen). Laut Autobahn GmbH gilt die Sperrung jeweils in der Zeit von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr in beiden Richtungen. Auf der Richtungsfahrbahn Lübeck müsse ein Kran aufgebaut werden. Wegen der Sperrung werden die Einwohner von Langsdorf und Böhlendorf Lärm auf der Umleitungsstrecke ertragen müssen.

Im Oktober 2017 war die A20 zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tribsees zunächst auf etwa 40 Meter Länge und 2,5 Meter Breite abgesackt. Mit der Zeit weitete sich das Loch jedoch auf über 90 Meter aus. Ein Gutachten der Technischen Universität Berlin nannte jüngst den Bruch mehrerer Säulenreihen, die den Untergrund stabilisieren sollten, als Grund. Aber auch eine hohe Beanspruchung und das Absinken des Grundwassers hätten zum Absacken der Fahrbahn beigetragen.

© dpa-infocom, dpa:220530-99-485260/3

