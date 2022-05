Kran und Lkw prallen zusammen: Kranfahrer in Lebensgefahr

Schwerin. Ein Kranfahrer ist beim Zusammenstoß seines Fahrzeuges mit einem Lkw in Schwerin lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 43-jährige Lkw-Fahrer am Montagnachmittag die Vorfahrt des Kranfahrzeugs missachtet, teilte die Polizei mit. Der 38-jährige Kranfahrer wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt, von der Feuerwehr befreit und per Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme wurde der Fährweg in Schwerin für mehrere Stunden voll gesperrt.

