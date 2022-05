19 Mühlen öffnen zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag

Schwerin. Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag öffnen in Mecklenburg-Vorpommern 19 Wind-, Wasser- und Motormühlen ihre Türen. Sie lassen die Flügel oder Wasserräder drehen, bringen Motoren auf Touren und laden Gäste zu Führungen und kleinen Festen ein, wie der Mühlenverein Mecklenburg-Vorpommern am Montag mitteilte. In der Schleifmühle Schwerin finde die bundesweite Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Mühlentags statt.

Am Mühlentag beteiligen sich in Mecklenburg-Vorpommern den Angaben zufolge die Holländerwindmühlen in Altkalen, Alt Schwerin, Anklam, Benz, Malchow, Kröpelin, Ruchow, Stove, Steinhagen und Wittenburg. Außerdem dabei seien die Bockwindmühlen in Greifswald-Eldena, Klockenhagen, Storkow und Pudagla, die Wassermühlen in Altentreptow-Rosemarsow, Roidin und Hanshagen, die Schleifmühle Schwerin und die Backhausmühle in Bad Doberan.

Noch vor 150 Jahren prägten Hunderte Wind- und Wassermühlen das Landschaftsbild, nahezu jedes Dorf hatte seine Mühle, wie es hieß. Erst die modernen Großmühlen entzogen ihnen demnach die wirtschaftliche Grundlage. Heute gebe es in MV noch rund 150 Wasser- und 120 Windmühlen sowie 40 Motormühlenstandorte. Oft seien sie nur noch an Ruinen oder ein paar Steinen oder Holzbalken auszumachen. 217 Mühlen seien in MV als Technische Denkmale eingestuft.

© dpa-infocom, dpa:220530-99-484052/2

