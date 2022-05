Deutlich mehr Kinder und Jugendliche in MV

Schwerin. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Mecklenburg-Vorpommern ist binnen eines Jahrzehnts um fast 14 Prozent gestiegen. Ende 2020 lebten nach Angaben des Statistischen Landesamtes 246.258 Kinder und Jugendliche bis unter 18 Jahren im Nordosten - 29.782 mehr als Ende 2010, wie das Amt am Montag in Schwerin mitteilte. Die größte Veränderung mit plus 33 Prozent habe es bei Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren gegeben.

Lediglich in der Altersgruppe der unter Dreijährigen gab es den Angaben zufolge Ende 2020 weniger Kinder als zehn Jahre davor. Der Rückgang betrage drei Prozent. Dies passt zu den seit 2017 wieder sinkenden Geburtenzahlen im Nordosten. Im vergangenen Jahr zählten die Statistiker 11.845 Geburten. Weniger als 12.000 waren es zuletzt im Jahr 1996. Dieser Rückgang ist von Demografen als Folge der großen Abwanderung in den 1990er Jahren vorhergesagt worden. Nun fehlten Frauen im Alter, in denen sie Kinder bekommen.

