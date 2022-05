Hanfplantage und Drogen-Ausrüstung beschlagnahmt

Neubrandenburg. Die Polizei hat in einer Hochhauswohnung in Neubrandenburg eine Hanfplantage gefunden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, bekamen die Beamten am Sonntagabend einen entsprechenden Hinweis auf die Wohnung im Stadtteil Datzeberg. Bei der Durchsuchung seien eine technisch komplett ausgestattete Anpflanzung mit Licht und Wärme, Cannabis sowie diverse Drogen-Ausrüstungen und mehrere Tausend Euro Bargeld gefunden worden. Gegen den 33 Jahre alten Mieter wird nun wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels und -besitzes ermittelt. Die Plantage und mehrere Beweismittel wurden beschlagnahmt.

