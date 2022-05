Forscherin erhält hoch dotierten schwedischen Umweltpreis

Maren Voss, Forscherin, steht im Labor an einem Massenspektrometer.

Warnemünde/Stockholm. Am kommenden Freitag erhält die Meeresbiologin am Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW), Maren Voß, den erstmals verliehenen schwedischen Björn-Carlson-Ostsee-Preis. Die Professorin für Marine Biogeochemie bekomme den mit umgerechnet knapp 300.000 Euro (3 Millionen Schwedische Kronen) dotierten Preis für ihre "wegweisende Forschung zur Bedeutung von Stickstoff in marinen Kreisläufen und insbesondere seiner Rolle bei der Überdüngung der Ostsee".

Voß habe die Quellen der Überdüngung ermittelt und kritische Prozesse des Stickstoffkreislaufs quantifizieren können, hieß es vom Stiftungsrat. "Ihre Arbeit auf kontinuierlich höchstem wissenschaftlichem Niveau hat zu einer besseren Wahrnehmung der Probleme der Ostsee auch im internationalen Kontext geführt."

