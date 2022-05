15-jähriger Mofafahrer kollidiert mit Auto: Schwer verletzt

Neustrelitz. Bei einer Kollision mit dem Auto eines 36-Jährigen hat sich ein 15-jähriger Mofafahrer am Freitagabend schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der 36-Jährige auf einer Straße in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) beim Linksabbiegen die Vorfahrt des Jugendlichen, wie die Polizei mitteilte. Als der Mann abbog, prallte der 15-Jährige mit seinem Mofa gegen das Fahrzeug des 36-Jährigen. Der Jugendliche wurde in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb hingegen unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:220528-99-460399/2

