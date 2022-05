Autofahrer prallt frontal gegen Baum und stirbt

Gadebusch. Ein Mann ist bei einem Autounfall bei Gadebusch im Landkreis Nordwestmecklenburg ums Leben gekommen. Der 32-Jährige kam mit seinem Auto am späten Mittwochabend in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Mann war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht angeschnallt. Warum er von der Straße abkam, war zunächst unklar. 19 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:220526-99-437674/2

