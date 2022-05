Transporter schleudert gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Dahmen. Bei einem Unfall auf der Landesstraße 20 bei Dahmen (Landkreis Rostock) ist ein Transporterfahrer schwer verletzt worden. Der 30-Jährige fuhr auf dem Weg nach Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Dienstag in eine Öllache, sodass der Transporter zur Seite ausbrach und gegen einen Alleebaum prallte, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.

Der Fahrer wurde von Rettungskräften geborgen und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. An dem Pakettransporter entstand Totalschaden, die Ladung musste in ein anderes Fahrzeug umgeladen werden - soweit sie noch intakt war. Bei dem Unfall enstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:220525-99-422694/2

