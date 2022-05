Westmecklenburg: Traktor fährt mit brennendem Stroh-Hänger

Brüel. Ein Traktorfahrer ist in Westmecklenburg mit einem brennenden Stroh-Anhänger über die Bundesstraße 104 gefahren. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde der 18-Jährige am Montagabend kurz vor Brüel (Ludwigslust-Parchim) erst von entgegenkommenden Autofahrern auf das Feuer aufmerksam gemacht. Der Traktorfahrer hatte anfangs gedacht, dass die Autofahrer als Bekannte ihn per Lichthupe grüßten.

Als der Traktorist die Flammen im Rückspiegel sah, fuhr er - begleitet von der Feuerwehr - auf ein Feld. Dort wurde die Ladung aus 24 großen Ballen abgekippt und gelöscht. Der Gesamtschaden vor allem am Anhänger wurde auf 30.000 Euro geschätzt. Die Brandursache sei bisher unklar. Verletzt wurde niemand.

