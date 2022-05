FC Hansa Rostock verpflichtet Paderborner Kai Pröger

Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock treibt seine Personalplanungen voran. Am Freitag vermeldeten die Mecklenburger die Verpflichtung von Kai Pröger. Der 30 Jahr alte Offensivspieler kommt ablösefrei vom Ligarivalen SC Paderborn an die Ostseeküste und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben. Pröger hat 31 Spiele in der Bundesliga und 70 Partien in der 2. Liga absolviert.

"Mit Kai konnten wir einen begehrten Spieler zu uns lotsen, der seine Qualitäten in den beiden obersten Ligen Deutschlands bereits unter Beweis gestellt hat", sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen. "Neben seiner Schnelligkeit und dem offensiven Umschaltspiel zählt das Erarbeiten von Torchancen zu seinen Stärken", ergänzte der Ex-Profi, der erst am Vortag den Wechsel von Abwehrspieler John-Patrick Strauß von Erzgebirge Aue nach Rostock verkündet hatte.

