Einbrecher stehlen Klimaanlagen aus Ferienhäusern

Mirow. An der Mecklenburgischen Seenplatte haben Diebe Klimaanlagen ins Visier genommen. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, brachen Täter in mindestens zwei Ferienhäuser in einem größeren Ferienpark in Granzow bei Mirow ein. In den Häusern lagen Klimaananlagen, die noch montiert werden sollten. Große Teile der Geräte seien zwischen Samstag und Dienstag verschwunden. Den Schaden schätzte die Polizei auf eine fünfstellige Summe.

