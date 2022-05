Taucher finden weitere Leichenteile im Fluss

Hoppenrade. Im Fluss Nebel in der Gemeinde Hoppenrade (Landkreis Rostock) haben Taucher der Berufsfeuerwehr Rostock am Freitag weitere Leichenteile gefunden. Wenige Tage zuvor hatte ein Angler einen Torso im Wasser entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Um die Identität des Toten zu klären, werden die Leichenteile zur Rechtsmedizin in Rostock gebracht. Eine Vermisstenanzeige in der Gegend habe nicht vorgelegen.

