Hansa-Trainer vor dem Nordderby: "Fast wie ein Pokalspiel"

Rostock. Zweitligist FC Hansa Rostock erwartet zum Saisonabschluss im ausverkauften Ostseestadion gegen den Hamburger SV ein Fußballfest. "Wir wollen unseren Fans eine Freude bereiten, das steht im Vordergrund. Es ist fast wie ein Pokalspiel", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Freitag vor dem Nordderby am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). Die Rostocker haben den Klassenerhalt bereits gesichert, der HSV hätte bei einem Sieg mindestens die Aufstiegsrelegation erreicht.

Härtel sieht seine Elf in der Außenseiterrolle. "Der HSV ist in einer richtig guten Form, hat den Rückstand aufgeholt und seinen eigenen Stil gefunden", sagte der 52-Jährige. "Für die Hamburger ist viel möglich, mehr als in den letzten Jahren. Das ist ein großer Motivationsschub", glaubt er.

Trotz einiger Ausfälle können die Mecklenburger die Partie praktisch in Bestbesetzung angehen. Von der erfolgreichen Elf der vergangenen Wochen fehlt lediglich der verletzte Timo Becker. Hansa würde den Verteidiger, der in der Winterpause von Schalke 04 ausgeliehen worden ist, gern fest verpflichten. "Aber durch den Aufstieg und seine Leistungen sind unsere Chancen nicht gestiegen", bedauerte Härtel. Der 25 Jahre alte Becker hatte sich auf Anhieb einen Stammplatz in der Abwehr der Hanseaten erkämpft.

