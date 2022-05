Hansa Rostock verlängert mit Talent Felix Ruschke bis 2024

Rostock. Hansa Rostock hat zwei Tage vor dem Saisonende in der 2. Fußball-Bundesliga eine weitere Personalie geklärt. Wie der Verein aus Mecklenburg-Vorpommern am Freitag mitteilte, hat Talent Felix Ruschke seinen Vertrag beim FC Hansa bis 2024 verlängert.

"Felix hat in den vergangenen Jahren eine gute Entwicklung genommen und dies zuletzt durch seine Leistungen bei den A-Junioren bestätigt. Zudem hat er sein Potenzial in den Trainingseinheiten mit den Profis bereits angedeutet", lobte Sportvorstand Martin Pieckenhagen den 19 Jahre alten Linksverteidiger. Er gehört nun fest dem Profikader an.

Das Eigengewächs spielt seit mehr als zehn Jahren für den letztjährigen Zweitliga-Aufsteiger aus Rostock und will sich nun der nächsten Herausforderung bei den Hansa-Profis stellen. "Ich bin mit dem Verein tief verwurzelt und möchte in meiner Heimat den nächsten Schritt gehen", sagte Ruschke in der Vereinsmitteilung.

© dpa-infocom, dpa:220513-99-273047/2

