"Kinderschutztage 2022" starten in Schwerin

Am Freitag starten in Schwerin die "Kinderschutztage 2022" des Deutschen Kinderschutzbundes. Bei der dreitägigen Veranstaltung geht es insbesondere um Verbesserungen für Geflüchtete.

Schwerin. Der Deutsche Kinderschutzbund tagt anlässlich seiner Mitgliederversammlung von Freitag bis Sonntag in Schwerin. Wie der Verband mitteilte, werden die Kinderschutztage am Freitag mit einer Feier im Goldenen Saal des Neustädtischen Palais in Schwerin eröffnet.

Bereits am Donnerstag hatte der Präsident Heinz Hilgers für eine bessere Versorgung von geflüchteten Kindern geworben. Mit Blick auf die wegen des Kriegs in der Ukraine nach Deutschland flüchtenden Kinder rief er dazu auf, sie in das Bildungssystem zu integrieren. Vom Kind aus gedacht sei das der richtige Weg, sagte er am Donnerstag bei der Vorstellung der Resolution "Unterstützung für Kinder auf der Flucht" in Schwerin. Sie soll am Wochenende beraten werden.

Hilgers appellierte an die Verantwortlichen: Geflüchtete sollten nicht nur in den ärmeren, sondern auch den bessergestellten Wohngegenden untergebracht werden. Man dürfe die Fehler von 2015 nicht wiederholen.

Die Schirmherrin der Kinderschutztage in diesem Jahr, Mecklenburg-Vorpomerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), betonte bei der Vorstellung am Donnerstag, wie wichtig der Schutz von Kindern vor Gewalt und Missbrauch ist. Auch in ihrem Bundesland gebe es noch zu viele Kinder, die darunter leiden: "Ganz klar ist, es lohnt sich jeden Tag etwas für Kinder zu tun, es hat sich auch vieles verbessert, aber es bleibt immer noch genug zu tun."

