Geknackte Geldautomaten: LKA kurz vor Aufklärung

Rampe. Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern (LKA) steht eigenen Angaben zufolge vor der Aufklärung von fünf Angriffen auf Geldautomaten zwischen September und Oktober 2021 im Land. Nur bei einem Vorfall in Plate (Kreis Ludwigslust-Parchim) konnte demnach Geld im Umfang von 185.245 Euro erbeutet werden. Gemeinsam mit Kräften der Bereitschaftspolizei aus Brandenburg und des LKA Brandenburg aus Frankfurt/Oder sowie Sachbearbeitern aus Hof (Bayern) sei es gelungen, neun Durchsuchungsbeschlüsse in Potsdam, Berlin und Hof zu realisieren und einen Haftbefehl zu vollstrecken, teilte das LKA am Donnerstag in Rampe mit. Den Angaben zufolge konnten umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden.

© dpa-infocom, dpa:220512-99-263460/3

