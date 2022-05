Schreck für HSV: Suhonen im Training verletzt

Hamburg. Der Hamburger SV bangt vor dem Saisonfinale der 2. Fußball-Bundesliga um den Einsatz von Anssi Suhonen. Der Finne verletzte sich am Mittwoch im Training am Sprunggelenk. Ob er am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Spiel beim FC Hansa Rostock spielen kann, war zunächst unklar. Auch die beiden möglichen Relegationsspiele am 19. und 23. Mai gegen den Bundesliga-16. könnte das Talent verpassen. Laut Verein soll erst am Donnerstag entschieden werden, wie es mit Suhonen weitergeht.

Der 21-Jährige war in den vergangenen Wochen die Entdeckung im Mittelfeld der Hamburger und half mit, dass sein Team vor dem letzten Punktspiel noch auf den Aufstieg hoffen darf. Der HSV kann mit einem Sieg in Rostock mindestens Platz drei halten und die Relegation erreichen. Bei einer Niederlage des Zweitplatzierten Werder Bremen und einem Erfolg der Hamburger könnte die Mannschaft von Trainer Tim Walter sogar direkt aufsteigen.

© dpa-infocom, dpa:220511-99-248514/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern