MV-Werften: Verwalter nach Versammlung zuversichtlich

In einer Schiffbauhalle der MV Werften beginnt am 11.05.2022 die erste Gläubigerversammlung.

Wismar. Der Insolvenzverwalter der MV-Werften gibt sich nach der ersten Gläubigerversammlung in Wismar optimistisch für das weitere Verfahren. Die geringe Zahl an Teilnehmern sehe er positiv, "meistens kommen viele, wenn man doch viele Fragen hat", sagte Christoph Morgen am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wismar. Die Versammlung ist der Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen bei den unterschiedlichen Gesellschaften der insolventen MV-Werften-Gruppe.

Am Stand des Insolvenzverfahrens hat sich den Angaben nach nichts geändert: Es sei weiter Ziel, das zu 75 Prozent fertiggestellte Kreuzfahrtschiff "Global 1" zu Ende zu bauen und er sei auch weiter der Ansicht, dass es hierfür eine realistische Chance gebe, so Morgen. Fragen zu Kunde, Bauzeitfinanzierung, Subunternehmern und Fachkräften müssten sich jedoch in den nächsten sechs Wochen klären, sonst laufe die Zeit allmählich davon. Auch bei zukünftigen Abnehmern für die Werftstandorte in Wismar und Rostock will Morgen bis Ende Juni Ergebnisse präsentieren: "Ich bin weiterhin sehr guter Dinge", sagte er.

Wie viele der über 1100 Beschäftigten der Transfergesellschaft weiterbeschäftigt werden können, hängt den Angaben nach auch vom Weiterbau der "Global 1" ab. Morgen zufolge sind die Fachkräfte jedoch auf dem Markt gefragt. Für Investoren sei es demnach von Vorteil, auf diese zurückgreifen zu können.

Was die Verlängerung der Transfergesellschaft angehe, sei man generell in einem engen Austausch mit der Landesregierung, diese kenne also den genauen Stand der Investorengespräche. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hatte Anfang Mai gesagt: "Für eine Entscheidung zur Verlängerung der Transfergesellschaft über den 30. Juni hinaus brauchen wir noch mehr Klarheit über zukünftige Investoren an den Standorten." Eine Entscheidung soll noch im Verlauf des Monats fallen.

