Altentreptow. Ein Quadfahrer ist am Dienstagabend auf einem Feldweg zwischen den Ortschaften Mühlenhagen und Klatzow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verunglückt. Der 40-Jährige kam nach Angaben der Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Unfallursache sei noch unklar. Am Quad entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

© dpa-infocom, dpa:220511-99-237998/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern