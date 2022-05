Ministerin: Friedensprojekt EU keine Selbstverständlichkeit

Schwerin. Anlässlich des Europatages hat Europaministerin Bettina Martin (SPD) an die Bedeutung der EU als Friedensprojekt erinnert. "Angesichts des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Putins gegen die Ukraine hat der Europatag 2022 besondere Bedeutung. Jetzt ist deutlicher denn je, dass dieses einzigartige Friedensprojekt keine Selbstverständlichkeit ist", sagte die Ministerin am Montag in Schwerin.

Vor 72 Jahren hatte der französische Außenminister Robert Schumann seinen Plan für eine vertiefte Zusammenarbeit in Europa vorgestellt. Dieser Schumann-Plan habe "die Grundlage für eine friedliche, freie und demokratische EU gelegt", so Martin. "Nur in einer starken Gemeinschaft sichern wir Freiheit, Frieden, Demokratie und Wohlstand".

