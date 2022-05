Aktion gegen das "Komasaufen": 15-Jährige gewinnt Wettbewerb

Schwerin. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat am Montag in ihrer Funktion als Schirmherrin die Siegerin des Plakatwettbewerbs "bunt statt blau" gegen Alkoholmissbrauch unter Jugendlichen gekürt. Die 15-jährige Lisa Heinrich von der Regionalschule in Binz gewann den Hauptpreis in Höhe von 300 Euro, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung des Ministeriums und der Krankenkasse DAK am Montag hieß. 400 Schülerinnen und Schüler hatten den Angaben zufolge Collagen und Zeichnungen eingereicht.

Besonders ist an der Kampagne aus Sicht von Drese, "dass sie nicht mit erhobenem Zeigefinger oder belehrenden Ansprachen von Erwachsenen an Jugendliche daherkommt". Die jungen Menschen würden vielmehr motiviert, sich selbstständig zu informieren. Einer Studie des Instituts für Therapie- und Gesundheitsforschung in Kiel zufolge erzielen von Gleichaltrigen gestaltete Plakate eine größere Wirkung als konventionelle Warnhinweise, dass Alkoholkonsum schädlich ist.

Jüngsten Angaben zufolge mussten im Jahr 2020 nach Alkoholmissbrauch im Nordosten 165 Mädchen und 228 Jungen zwischen 10 und 19 Jahren in einer Klinik behandelt werden. Das war etwa ein Viertel weniger als 2019. Als Grund für den Rückgang wird die Corona-Pandemie vermutet, weil sich infolge strenger Kontaktbeschränkungen junge Leute weniger trafen und so seltener Gelegenheit zu Saufgelagen bestand.

Die Leiterin der DAK-Landesvertretung in MV, Sabine Hansen, sieht in dem Rückgang ein positives Signal. Nun müsse jedoch ein Nachholeffekt verhindert werden: "Ich hoffe, dass wir die positive Entwicklung auch mit unserer vorausschauenden Präventionsarbeit weiterhin stabilisieren können".

