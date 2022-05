Seawolves nach Niederlage: "Nicht zu Tode betrübt"

Rostock. Die Enttäuschung hielt sich bei Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves nach der Niederlage im zweiten Halbfinalspiel bei Medipolis SC Jena in Grenzen. Mit Blick auf das 87:97 (46:49) seiner Mannschaft am Sonntag und dem damit verbundenen Ausgleich zum 1:1 in der Serie "best of five" blieb Trainer Christian Held gelassen. "Wir sind nicht himmelhoch jauchzend nach einem Sieg und auch nicht zu Tode betrübt bei einer Niederlage. Wir müssen das Spiel jetzt analysieren", sagte er.

Viel Zeit bleibt für eine eingehende Analyse nicht. Schon am Dienstag (19.30 Uhr) kommt es zum dritten Duell im Kampf um den Aufstieg in die BBL. Aktuell steht es 1:1 in der Serie.

"Mit Sicherheit waren die Offensiv-Rebounds ein Faktor. Jena hat aus meiner Sicht viele gute Schlüsse aus dem ersten Spiel gezogen", stellte Held fest und ergänzte: "Wir haben erwartet, dass sie extrem physisch rauskommen werden und konnten dem heute in der Form, wie wir es uns vorgestellt haben, in der ersten Halbzeit wenig entgegensetzen." Jena habe es "clever gemacht und am Ende verdient gewonnen".

Für seine Mannschaft habe sich indes nichts geändert. "Wir müssen schauen, dass wir das nächste Spiel gewinnen. Der Support unserer Fans war heute mega. Wir hoffen, dass es in Spiel drei am Dienstag genauso sein wird."

