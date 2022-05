Biker-Saison: Zwei Verletzte bei Motorradunfällen

Rostock/Neubrandenburg. Die noch junge Biker-Saison hat in Mecklenburg-Vorpommern schon Verletzte gefordert. Wie Polizeisprecher am Montag sagten, wurden bei zwei Unfällen am Sonntag zwei Fahrer verletzt und drei Motorräder stark beschädigt. Die Unfälle ereigneten sich bei Graal-Müritz (Landkreis Rostck) und nahe Jatznick (Vorpommern-Greifswald).

Auf der Landesstraße 22 hatte sich demnach ein 55-jähriger Kradfahrer aus Rostock in der linken Spur zum Abbiegen eingeordnet. Als ein 24-jähriger Motorradfahrer rechts an ihm vorbei wollte, zog der 55-Jährige nach rechts und es kam zum Zusammenstoß. Der jüngere Biker aus Stralsund wurde verletzt und kam in eine Klinik. Beide Maschinen waren nicht mehr fahrbereit. Bei Jatznick verfehlte in einer Linkskurve ein 61-jähriger Kradfahrer die Straße und schleuderte auf ein Feld, wo sich das Zweirad und der Fahrer überschlugen. Der 61-Jährige kam in eine Klinik.

Ungeachtet der Unfälle zog die Polizei aber ein positives Fazit, was Motorradaktivitäten am Sonntag betraf. So hatten sich in Bad Doberan bei Rostock rund 2800 Motorradfahrer zu einem Biker-Gottesdienst mit Ausfahrt getroffen. Auch in Neubrandenburg gab es eine Biker-Andacht auf dem Markt, zu der sich mehrere hundert Motorradfreunde aus dem Osten Mecklenburg-Vorpommerns getroffen und danach ebenfalls Ausfahrten unternommen hatten.

