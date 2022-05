Raps-Preise stark gestiegen: Anbau ausgeweitet

Schwerin/Sternberg. Nach zweijähriger Corona-Pause feiert Mecklenburg-Vorpommern an diesem Wochenende erstmals wieder das Landesrapsblütenfest in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Agrarminister Till Backhaus (SPD) meldete zu diesem Anlass am Freitag eine Ausweitung der Anbaufläche in diesem Jahr um 8000 auf 181.600 Hektar. Bundesweit wachse die Ölfrucht in diesem Jahr auf gut einer Million Hektar - ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von 80.000 Hektar.

Hintergrund für die ausgeweitete Anbaufläche sind Backhaus zufolge die gestiegenen Rapspreise. "Der Erzeugerpreis für Raps in MV lag im Jahr 2021 mit rund 558 Euro je Tonne schon 33 Prozent über dem des Vorjahres", berichtete der Minister. In diesem Frühjahr habe der Rapspreis erstmals die "Schallmauer" von 1000 Euro je Tonne durchbrochen. Aktuell liege der Marktpreis bei 1045 Euro je Tonne.

Hintergrund sei, dass die ukrainischen Exporte über das Schwarze Meer seit Kriegsbeginn unterbrochen seien und Russland zum 1. April zudem ein Exportverbot für Raps und Sonnenblumenkerne bis Ende August verhängt habe. "Das wird die Rapspreise auf neue Rekordwerte steigen lassen", mutmaßte Minister Backhaus.

Die Landwirte reagierten weltweit auf die historisch hohen Preise. Zur Ernte 2022 werde international eine Rekordfläche mit der Ölsaat bestellt. "Die weltweite Anbaufläche von Raps wird 2022/23 voraussichtlich 40 Millionen Hektar erreichen, fast eine Million Hektar mehr als im Vorjahr."

© dpa-infocom, dpa:220506-99-185460/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern