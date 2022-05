Nur wenig Unwetterschäden 2021 an Fahrzeugen im Nordosten

Schwerin/Berlin. Autoversicherer haben im Jahr 2021 in Mecklenburg-Vorpommern nur selten für Schäden durch Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmungen aufkommen müssen. Laut einer Statistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) kamen im Jahr 2021 nur 1,9 Schadensmeldungen auf 1000 Teil- und Vollkaskoversicherte im Nordosten. In der bundesweiten Gesamtbilanz belege Mecklenburg-Vorpommern bei der Schadenhäufigkeit unter den Bundesländern damit Rang 14, teilte der Verband am Freitag mit. Die meisten Schäden pro Versicherten wurden demnach mit einem Wert von 20,2 in Baden-Württemberg verzeichnet: Insgesamt zahlten die Versicherer im Südwesten 511 Millionen Euro, im Nordosten waren es lediglich 5 Millionen Euro.

Insgesamt summierten sich die Schäden durch Naturgefahren bei versicherten Fahrzeugen im vergangenen Jahr in Deutschland laut dem Verband auf 1,7 Milliarden Euro. Kein gutes Jahr: "Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Schadenjahr hat sich die Schadensumme fast verdoppelt", sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GDV. Verantwortlich dafür waren demnach vor allem die Unwetterserie im Juni und die Flut im Ahrtal im Monat darauf. "2021 hat sich erneut gezeigt, dass die Folgen des Klimawandels in Deutschland längst spürbar sind", so Asmussen.

